VILHENA: Mulheres necessitando de cirurgia choram por não conseguirem atendimento na rede municipal; vídeo

Na manhã desta quarta-feira, 25, a redação do Extra de Rondônia recebeu um vídeo mostrando duas mulheres que choravam por não aguentarem de dor e estar precisando fazer uma cirurgia de emergência. Ambas encontravam-se no Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Uma delas tem diversos documentos que indicam que precisa realizar um procedimento cirúrgico com urgência para retirar verrugas que estão se espalhando pelo corpo. A outra precisa fazer cirurgia da vesícula que está inflamada a ponto de estourar a qualquer momento, colocando sua vida em risco.

Segundo a pessoa que fez as imagens, as mulheres chegaram ao HRV e lá foram orientadas a irem a Policlínica João Luiz – no Centro da cidade.

Mesmo sentido fortes dores foram a Policlínica, uma foi de bicicleta, mas lá foram orientadas a voltarem para o HRV. Assim foram quatro vezes indo e vindo.

As mulheres reclamaram ainda que as atendentes tanto do regional quanto da Policlínica, ficam estressadas e passam a atender mal as pessoas, que já estão fragilizadas, e sendo mal tratadas ficam ainda mais, devido serem atendidas com desprezo por quem tem o dever de ter paciência e atender bem.

A denúncia foi feita por Dorcas Soares, que deixou o telefone caso o diretor do HRV ou da Policlínica queira entrar em contato com ela. 3322-6725 ou 9 8445-6358.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso os responsáveis pelo setor queiram se manifestar a respeito do assunto.

Texto e Foto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta