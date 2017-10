Vilhenense acerta primeira contratação para a disputa do rondoniense 2018

A diretoria do Vilhenense confirmou na tarde desta quarta-feira, 24, ao Extra de Rondônia, a contratação do zagueiro, Lucas Soares Fernandes. O atleta é o primeiro jogador a compor a equipe para a disputa do campeonato rondoniense 2018.

O zagueiro de 22 anos, foi destaque no Operário Ferroviário, equipe campeã na série D deste ano. O atleta acumula passagens pelo Bahia, Grêmio Anápolis, CA Patrocinense, Esportiva Guaxupé e Manhuaçu.

De acordo com vice-presidente, Cássio Alves, mais atletas devem ser anunciados em breve para compôr o elenco de jogadores do clube.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação