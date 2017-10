Apenado do regime semiaberto sofre tentativa de homicídio em Vilhena

No início da manhã desta quinta-feira, 26, Gleidson Batista da Costa, mais conhecido como “Gleisinho”, de 21 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo em frente uma residência localizada na rua das Mangabeiras, no Bairro Marcos Freire, em Vilhena.

Segundo relatos da moradora da referida residência para onde o jovem se dirigia, ela ouviu alguns disparos, sendo que um destes quebrou uma das vidraças de sua casa e ao se dirigir até o portão, se deparou com a vítima já ferida.

Já Gleidson, que foi ferido em um dos ombros e no tórax e já havia sido socorrido por Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros quando os militares chegaram ao local do atentado, relatou no hospital, que já vinha recebendo ameaças e que por isso preferiu não ir para sua casa, localizada na Rua 1701, no Setor 17, ao sair da Colônia Penal, nesta manhã.

Gleidson relatou ainda que teria sido surpreendido por dois homens em um carro, que se aproximaram bruscamente atirando em sua direção, porém não quis dar detalhes do referido veículo e nem das características físicas de seus agressores.

O jovem, que já possui uma longa ficha criminal, permanece internado mas não corre risco de morte.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa