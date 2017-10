Após concluir asfalto, prefeitura inicia trabalhos de meio-fio no bairro Marcos Freire

O bom desempenho da prefeitura municipal de Vilhena, por meio da secretaria de Obras (SEMOSP), têm gerado bons resultados para o município.

A prefeitura não tem medido esforços de levar cada vez mais perto as obras de pavimentação para os lares das famílias vilhenenses, desta vez, foi contemplado o bairro Marcos Freire. “Mais uma vez destaco o comprometimento da prefeita Rosani Donadon. Ela determinou eficiência e rapidez nas obras. Mesmo com as chuvas, não comprometem na qualidade do serviço”, disse o secretário municipal de planejamento, Valdinei Campos.

Com os investimentos de obras de pavimentação no bairro, executado pela empresa Coeso, vários moradores se manifestaram a favor das melhorias. “Antes aqui era muita poeira. Agora ficou bem melhor, as ruas ficaram 100% melhores. Agora estamos tranquilos”, destacou Adão Rodrigues, antigo morador do bairro.

Segundo a prefeita Rosani Donadon, o objetivo é garantir melhor mobilidade e qualidade de vida à população. “Nossa equipe está intensificando as ações de infraestrutura na cidade, o meio fio funciona com uma proteção do asfalto, eles ajudam a conter água da chuva, evitando que ocorra infiltração por baixo do pavimento, o que compromete a durabilidade do asfalto”, explicou.

Segundo Valdinei, após concluírem todo o trabalho de meio-fio, por determinação da prefeita Rosani, na sequencia será realizada as calçadas. As obras contribuirá para a segurança e para a acessibilidade dos pedestres.

Texto e fotos: Assessoria