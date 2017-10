COLORADO: secretário de obras é preso em flagrante por sair para almoçar usando caminhão da prefeitura

Após receber uma denúncia anônima de que Almiro Dias da Silva, de 50 anos, chefe da Secretaria de Obras de Colorado havia ido para casa almoçar em um caminhão pertencente à frota da Prefeitura Municipal, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até a residência do mesmo por volta das 12h00 de quarta-feira, 25, para averiguar a veracidade da informação.

Em frente à residência do secretário, localizada na esquina da Rua Bartolomeu Bueno com a Avenida Guaporé, os militares avistaram estacionado, o referido caminhão e ao ser indagado sobre o motivo pelo qual o veículo se encontrava no local, Almiro relatou que havia chegado ao imóvel a cerca de 10 minutos e que teria ido almoçar e pegar uns documentos pertencentes à Secretaria de Obras.

Diante dos fatos, Almiro recebeu voz de prisão pelo crime de peculato e foi apresentado juntamente com o veículo na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro do flagrante.

Texto e foto: Extra de Rondônia