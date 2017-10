Coordenadora explica a importância da atualização do cadastro para recebimento do “Bolsa Familia”

Na manhã da quarta-feira, 25, em entrevista com a coordenadora do Cadastro Único (CAD- Único) de Vilhena, Maria de Fátima Camargo Nogueira, foi relatado sobre os beneficios do CAD e da importância da atualização dos cadastros para os beneficiados.

De acordo com Maria, o beneficio do “Bolsa Familia” são para as familias que se enquadram dentro do perfil de baixa renda e que possui o valor mensal por pessoa de R$ 177,00.

Cada criança beneficiada recebe o valor de R$ 30,00 e se familia não possuir nenhuma outra renda recebe um valor extra de R$ 85,00 para ajudar na complementação.

Maria destaca que quem recebe o “Bolsa Familia” tem que atualizar pelo menos uma vez ao ano. Caso não seja realizado a atualização do cadastro, a familia corre o risco de ter seu beneficio bloqueado ou cancelado.

A coordenadora ressalta ainda que atualmente o CAD possui uma lista muito grande de pessoas pendentes que ainda não procuraram o Centro de Assistência Social (Cras) para fazer o recadastramento. O centro está localizado na Rua Rio Grande do norte, nº1950, Setor 19.

Fátima salienta que para fazer o cadastro e ter acesso aos beneficios o primeiro procedimento a ser realizado é deixar o endereço com ponto de referência no Cras e a equipe de entrevistadores irá fazer visitas para as familias. Caso se enquadre no perfil, é feito o cadastro no sistema do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), para ser avaliado e poder receber o “Bolsa Familia”.

A representante do CAD informa também que para realizar o cadastro é necessário apresentar os documentos originais de todos os moradores da casa, comprovante de endereço, declaração escolar, pesagem do menor ou da mulher fértil que serão beneficiados pelo programa.

Fátima finaliza contando que além do “Bolsa Familia”, existem outros beneficios para quem tem o CAD, como o desconto em contas de energia, telefone fixo, programa habitacional, alíquota do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reduzida, acesso ao programa ID Jovem ( com descontos em entradas em teatro, shows, cinemas e vagas gratuitas em viagens interestaduais), capacitação dos beneficiarios do Pronatec, isenção de taxa de concurso público e Enem.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia