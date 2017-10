Eleitores de Vilhena e Novo Plano terão plantão especial neste fim de semana para o cadastramento Biométrico

Eleitores de Vilhena e do Distrito de Novo Plano, em Chupinguaia, que ainda não fizeram o recadastramento biométrico, terão mais uma oportunidade neste final de semana. A Justiça Eleitoral de Rondônia fará um plantão especial de atendimento aos cidadãos dessas localidades.

Vilhena

Em Vilhena, a 4ª Zona Eleitoral fará o atendimento especial nos dias 28 e 29 (sábado e domingo) de outubro, das 8h00 às 13h00, na Central de Atendimento da Biometria instalada na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. A atualização cadastral é para todos os eleitores da zona urbana e rural que ainda não compareceram no recadastramento digital eleitoral.

Distrito de Novo Plano, em Chupinguaia

Já no distrito de Novo Plano do município de Chupinguaia, o Cartório da 8ª Zona Eleitoral realizará o atendimento especial nos dias 27, 28 e 29 de outubro (sexta-feira, sábado e domingo) aos cidadãos. Os eleitores devem comparecer das 8h00 às 17h00, na Escola Municipal Cleberson Dias Meireles Germini, localizada na linha 105, kapa 48, gleba Corumbiara, para realizarem o recadastramento biométrico.

Documentos necessários

Para realizar o recadastramento biométrico, o cidadão deverá apresentar um documento oficial com foto, título de eleitor se tiver e comprovante de residência atualizado. Jovens com mais de 18 anos, que querem obter a primeira via do título de eleitor, será necessário comprovar a regularidade com o serviço militar.

Prazo final e cancelamento do título de eleitor

O prazo para finalizar a revisão biométrica em Vilhena e Chupinguaia encerra no dia 31 de outubro. Mais de 15 mil eleitores do Cone Sul rondoniense ainda não compareceram para realizar a atualização cadastral com dados digitais nesses dois municípios, mesmo faltando poucos dias para o encerramento.

Após a data de encerramento, aqueles que não cadastraram seus dados biométricos terão os seus títulos eleitorais cancelados e não poderão tomar posse em cargo público, fazer empréstimos em bancos, obter passaporte, participar de programas sociais que exijam quitação com a Justiça Eleitoral, além de ter o CPF suspenso.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria