Eletrobrás realiza obras de ampliação na subestação de Vilhena

A equipe da Central Elétrica do Norte do Brasil S/A – Eletrobrás está realizando a ampliação da área de subestação em Vilhena.

A área fica a 13 km do centro do município. A obra foi iniciada em maio do ano corrente e tem previsão de duração para seis meses tendo como função melhorar o escoamento da geração adicional dos empreendimentos do Complexo Madeira.

Serão instalados capacitadores da série 230 KV-110, nos circuitos 1 e 2 da linha de transmissão 230 KV, reforçando a rede de Rondônia e aumentando o fluxo energético entre o Estado e o Mato Grosso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação