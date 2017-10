Homem tenta trocar cheque falso em banco e enganar a polícia, mas é desmentido pela mãe em Colorado

Após receber informações de que um homem havia tentado trocar um cheque falso no Banco do Brasil, em Colorado, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até agência onde fez contato com um dos atendentes que confirmou as informações.

Segundo o funcionário do banco, um homem identificado apenas como Geovane teria tentado trocar um cheque no valor de R$ 1 mil, porém, este teria identificado que a folha, que havia sido emitida pela agência de Chupinguaia, era falsa e que o nome do cliente constante no documento, possui conta na agência de Vilhena.

Diante das informações repassadas pelo funcionário do banco, os militares localizaram Geovane, que afirmou não saber que a folha era falsa e que teria recebido a mesma de um cliente chamado Marcelo, que havia ingerido bebida alcoólica em seu bar, no valor de R$500,00, saldando a dívida com o referido cheque, porém, a mãe do agente desmentiu a versão contada pelo filho que acabou mudando seu relato.

Na nova versão de Geovane, o mesmo alegou ter recebido o cheque como pagamento de uma comissão, por ter vendido um veículo para um homem chamado Elvis, informando também, o endereço do mesmo, onde ninguém foi encontrado.

Diante dos fatos, Geovane foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa