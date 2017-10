VILHENA: Comandante do 3º BPM fala dos 29 anos da instituição e detalha operações na região

Na manhã desta quinta-feira, 26, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel, Paulo André Santos de Souza, onde falou sobre os 29 anos da instituição em Vilhena e esclareceu alguns pontos das operações desenvolvidas sob seu comando.

O comandante iniciou dizendo que as atividades realizadas na semana passada, na via que dá acesso ao aeroporto, Brigadeiro Eduardo Camarão, foi de forma positiva, e o trabalho continuará no local de forma preventiva. “Se acaso seja flagrado alguém com algo ilícito, será tomada as providências conforme a lei”, ressaltou Paulo André.

Operações

O Coronel enfatizou que nestes dez primeiros meses foram realizadas uma série de operações na cidade e no Cone sul, enumerou algumas delas: Operações, “Paz no Campo, Ostensivo de Fronteira, Crime Ambiental, Segurança Total, Lei Seca e Transito Seguro”.

Paulo pontua, que todas essas operações realizadas do 3º BPM, se deve a ideia do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, Ênedy Dias de Araújo, que prega um policiamento de visibilidade, intensificando ações sendo: Apreensão de drogas, veículos furtados, roubos, apreensão de armas e recaptura de foragido. “O trabalho que venho realizando no comando do 3º BPM, é a continuidade do antigo comandante, Coronel Rildo Flores. Como também uma parceria com o Ministério Público”, salientou.

Resultados

O comandante enalteceu que a polícia militar vem trabalhando diuturnamente. Segundo ele, Vilhena e região tem diminuído o índice de criminalidade consideravelmente nestes dez primeiros meses, sendo entre eles: Homicídios, furto/roubo de veículos, apreensão de drogas e assaltos. Os resultados não são só visto em Vilhena, mas também em outras cidades do Cone Sul, e isso se refletem diretamente na segurança pública no Estado.

André também ressalta a implantação da Polícia Escolar que foi criada com a finalidade de prevenir o crime nas escolas. E, através desse projeto, o crime e a marginalidade tem diminuído bastante nas instituições, e todo isso se deve aos policiais que fazem seu papel em anteceder o crime nas escolas.

Aniversario dos 29 anos do 3° BMP

Outro assunto destacado pelo Coronel foi à criação do 3º Batalhão da Polícia Militar, que completou 29 anos. E, no transcurso da sua existência da instituição ao longo desses anos vem trabalhando e desenvolvendo atividades que vem de encontro aos anseios da comunidade. O comandante ainda disse que a PM vem cada vez mais se renovando e buscando a paz social em prol da comunidade.

Futuro

Para o ano que vem no 30º aniversário do 3º BPM “Jubileu de Pérola” o comandante ressaltou que será realizado uma série de atividades e operações na zona rural. Assim como será condecoradas com medalha de honra e mérito, empresários, imprensa e sociedade que foram parceiros e amigo do 3º Batalhão da Polícia Militar.

Paulo finalizou dizendo que durante seu comando a Polícia Militar vai continuar com a mesma filosofia de trabalho dos seus antecessores, e com o tempo essa doutrina seja cada vez mais intensificada, e assim, Vilhena será uma cidade ordeira.

Texto e fotos: Extra de Rondônia