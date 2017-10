“A FARRA CONTINUA”: Prefeitura de Pimenta Bueno gasta quase de R$ 400 mil em diárias

O Extra de Rondônia fez levantamento dos gastos com diárias da prefeita do vice-prefeito e dos servidores do município de Pimenta Bueno, em nove meses de administração.

De acordo com o Portal da Transparência, a prefeita Juliana Araújo Vicente Roque (PSB), perdeu para o vice-prefeito Luiz Henrique Sanches Lima (PSB).

Juliana gastou R$ 19.600 em diárias em nove meses de mandato. O vice-prefeito Luiz Henrique recebeu R$ 22.300 – do dinheiro do contribuinte.

Do montante de R$ 19.600 – R$ 10 mil foram gastos entre 23 de janeiro a 28 de abril. Já o vice Luiz, dos R$ 22.300 – gastou R$ 8.800 – entre 20 de janeiro a 30 de abril. Perfazendo um total de R$ 41.900.

Porém, não fica só nisso os gastos com diárias do município de Pimenta Bueno que segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem 37.512 habitantes e 27.071 eleitores.

Até o dia 26 de outubro de 2017, o município, ou melhor, o contribuinte pagou exatos R$ 397.755 em diárias aos servidores municipais.

Os nobres representantes do povo receberam diárias para Porto Velho, Brasília, e até para o distrito de Urucumacuã, localizado cerca de 91 Km da zona urbana de Pimenta Bueno. Além de diárias para a cidade de Espigão do Oeste e Cacoal que são municípios vizinhos.

O Extra de Rondônia deixa espaço reservado aos citados na matéria caso queiram se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação