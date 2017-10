Alunos da escola Ivete Brustolin realizam apresentação de abertura na “I Conferência Municipal de Educação”

Na última quarta-feira, 25, foi realizado a “I Conferência Municipal de Educação” no auditório da Associação Vilhenense de Educação e Cultura (Avec), em Vilhena.

Os alunos da escola Ivete Brustolin realizaram uma apresentação com o coral na abertura do evento, deixando todos encantados com o talento dos alunos. Após a apresentação as crianças foram aplaudidas de pé por todos que estavam presentes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação