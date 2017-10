CEREJEIRAS: Operação prende 10 pessoas suspeitas de abastecer cadeia com drogas

A Polícia Civil de Cerejeiras desencadeou, na manhã desta sexta-feira, 27, uma operação para apreender drogas que estavam entrando na Cadeia Pública do município, por meio de pessoas que visitavam os detentos.

Em nota enviada à imprensa, o delegado Rodrigo Spiça, que comandou a “Operação Casão”, realizada em conjunto com a Delegacia Regional de Vilhena, detalhou que companheiras de apenados estavam entrando na cadeia pública com drogas na região genital nos horários de visitas (as visitas são às sextas-feiras).

Na operação, de acordo com a informação do delegado, foram cumpridos 10 mandados de prisão, expedida pelo juiz Jaires Taves, e 7 mandados de busca e apreensão.

Também foram apreendidas drogas, armas de fogo e uma moto.

A operação foi batizada de “Casão” em referência à cadeia pública, pois o estabelecimento prisional é chamado assim na gíria dos apenados. A cadeia fica aos fundos da delegacia da Polícia Civil.

Fonte: Rondoniaovivo

Foto: Extra de Rondônia