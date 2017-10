Confira quem prestigiou a 1ª Conferência Municipal de Educação 2017 em Vilhena

Para encerrar o ciclo de palestras da 1ª Conferência Municipal de Educação 2017, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), através da titular da pasta, professora Raquel Donadon, trouxe três conferencistas de renome a nível nacional: Hamilton Werneck, Marta Chaves e Daniel Godri, para oferecer aos servidores de diversos setores da educação, curso de capacitação e formação continuada.

Uma palestra show com o palestrante e músico, Cristiano Nichelle surpreendeu os colaboradores. Com músicas da era do ouro do rádio, Nichelle envolveu o público com um clima descontraído, ao mesmo que tempo em que ministrava em sua performance em palco, os relatos do cotidiano do professor e demais profissionais da área educacional.

Confira os melhores momentos do encerramento do evento que aconteceu na noite desta quinta-feira, 26, no auditório da AVEC.

>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>



























































Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação