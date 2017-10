CORUMBIARA: Em rede social, vereadora faz apelo a prefeito para arrumar ponte que está caindo

Na manhã desta sexta-feira, 27, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos de internautas, onde denunciam o abandono e a falta de respeito e responsabilidade do prefeito Laércio Marchini (PDT), junto à área rural do município de Corumbiara.

As imagens e o apelo estavam na rede social da vereadora Terezinha Aparecida Rosa Silva (PT), no qual faz apelo ao prefeito e secretário de obras, para fazer pelo menos reparos de emergência na ponte que dá acesso ao assentamento Vanessa que está em estado crítico.

O movimento de sitiantes é intenso, inclusive com ônibus escolares, que se não for tomada providencia com urgência pode até causar acidentes graves.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internautas