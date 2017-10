Ginástica Rítmica é apresentado em Vilhena

O Grupo de Ginástica Rítmica de Vilhena promoveu na noite desta quinta-feira, 26, o 1º Encontro de Ginastas do Município. O evento, que contou com o apoio da prefeitura e da secretaria de Esportes e Cultura (Semec), aconteceu no ginásio Jorge Teixeira com ingresso cobrado a R$ 5,00 (cinco reais) e mais 01 kg de alimento não perecível.

De acordo com informações da organização do Encontro de Ginastas de Vilhena, aproximadamente, mil pessoas acompanharam das arquibancadas as 20 apresentações das 97 atletas mirins e juvenis. Entre os grupos de atletas estavam as alunas da academia AMEZ, que teve o acompanhamento do professor Edney Zandrade, da academia Atlética com a professora Igla Denker, da academia Albatroz e da professora Adriana Klipal.

Antes das apresentações, a coordenação do evento prestou homenagens à prefeita Rosani Donadon e ao secretário da Semec, Natal Jacob, como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao esporte em geral, em especial à Ginástica Rítmica do Município.

A prefeita e o secretário receberam placas de Honra ao Mérito. “A iniciativa de homenagear a prefeita Rosani e o secretário Natalzinho foi gratificante porque assim manifestamos publicamente nosso reconhecimento pelo incentivo ao esporte e o bom desempenho na condução da administração municipal”, comentou a professora Adriana Klipal. O presidente da Fundação Cultural de Vilhena, Djavan Santos, também foi um dos convidados presentes ao evento.

Ao lado do esposo e ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon, a prefeita destacou a importância das professoras trabalharem a Ginástica Rítmica com as crianças do município e parabenizou os organizadores do evento. “É uma honra receber esse reconhecimento, pois sei que não tem sido fácil administrar nossa cidade e nosso município diante de tantos problemas. Mas, me sinto confiante e acredito que haveremos de vencer as barreiras. Parabenizo a equipe que trabalhou para que este evento se tornasse uma realidade, aos professores e alunos. Vamos continuar apoiando e incentivando todas as modalidades esportivas sem distinção, pois temos ciência que o Esporte constrói bons cidadãos”, destacou a prefeita.

Ao receber a placa de Honra ao Mérito, o secretário da Semec revelou que muitos pensam que sua secretaria dá prioridade apenas ao Futebol, mas disse que isso não é verdade e que a prova disto foi o apoio dado à Ginástica Rítmica. “Sinto-me muito lisonjeado pela homenagem recebida e com certeza isso é uma demonstração de carinho pelo nosso trabalho.

Mas, preciso esclarecer que, apesar do Futebol ser minha paixão não significa que menos prezo esta ou aquela modalidade esportiva. Pelo contrário, buscamos sempre fazer parcerias com carinho e atenção aos desportistas de várias modalidades e a prova disto foi o incentivo e apoio recentemente aos eventos de Artes Marciais, Motocross, Basquete, Vôlei e outros. Agora estamos dando todo incentivo, dentro de nossas possibilidades, para a Ginástica Rítmica”, completou Natal Jacob.

Segundo os organizadores a arrecadação em dinheiro será destinada aos professores participantes do evento para ajudar na aquisição de melhorias em suas aulas e os alimentos não perecíveis serão distribuídos para entidades sem fins lucrativos.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria/Semec