Maurão de Carvalho destaca a importância do Fórum Eleições 2018

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), voltou a destacar a importância do I Fórum Eleições 2018, realizado nesta semana o auditório do Senac, em Porto Velho, reunindo políticos, advogados, jornalistas, dirigentes partidários, entre outros interessados no tema.

O evento, promovido pela empresa Bueno Marketing & Business, com organização da Marketing Candidato, realização de A Capital e tendo como parceiros a Fecomércio e a Assembleia Legislativa se dividiu em quatro painéis temáticos, com discussões atuais acerca da legislação eleitoral, dos desafios dos pré-candidatos e da percepção do eleitorado sobre a política e as eleições.

“Da forma como foi organizado, com quatro especialistas em cada área, debatendo temas relevantes, com mediadores, muito contribuiu para um melhor entendimento e esclarecimento acerca dos desafios das próximas eleições, num momento em que o país atravessa uma crise política aguda”, disse Maurão, que foi um dos debatedores do evento.

O I Fórum Eleições 2018 foi o primeiro de três eventos do tipo, sendo que os outros dois serão realizados em 2018. As discussões foram transmitidas ao vivo, através dos canais do Facebook e YouTube, com apoio do site Rondoniaovivo.com, que também transmitiu nas suas redes sociais. José Armando Bueno, idealizador do Fórum, observou que a contribuição de cada um dos parceiros e dos participantes, foi decisiva para o sucesso.

Autor e foto: Assessoria