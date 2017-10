Neste fim de semana a Assembleia de Deus realiza celebração do “Aviva Melvin Jovem”

Neste fim de semana ocorrerá à celebração “Aviva Melvin Jovem” organizada pela Assembleia de Deus da congregação da Melvin Jones, localizada no Bairro Cristo Rei.

O evento terá inicio no sábado as 19h15 com a presença do pastor Adriano Gomes e as cantoras Andreia & Viviane; no domingo pela manhã a partir das 10h00, quem dará continuidade a solenidade é o presbítero Maciel Magalhães juntamente com a cantora Elaine Cristina. E no período da tarde a partir das 18h50, quem finalizará o trabalho é o pastor Gileandro Zuza com participação da cantora Elaine Cristina.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação