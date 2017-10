PRF detém homem com revólver escondido em veículo na RO-459

Um homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quinta-feira (26). Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Linha B40, na RO-459, no município de Alto Paraíso. O homem estava em um veículo Fiat Siena, de cor branca.

De acordo com a PRF, o motorista inicialmente não obedeceu a ordem de parada sendo necessário fazer um acompanhamento tático. Ao parar o veículo, o homem e a passageira apresentavam certo nervosismo.

Os policiais fizeram busca no veículo e localizaram embaixo da capa do banco dianteiro, um revolver calibre .38 número carregado com quatro unidades intactas de munição do mesmo calibre. O motorista do veículo assumiu ser proprietário da arma de fogo e disse não possuir documentação do referido armamento.

Conforme a PRF, no momento em que foi encontrada a arma, o homem demonstrou sinais que tentaria fugir, sendo necessário o usos de algemas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o homem foi encaminhado a Polícia Civil de Ariquemes, com sua integridade física preservada, para conhecimento e providências necessárias.

Fonte: Rondoniagora