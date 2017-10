Semosp realiza implantação de calçadas no cemitério Cristo Rei

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), está realizando de forma inédita nesta semana a implantação das calçadas do Cemitério Cristo Rei, em Vilhena

Segundo Josué Donadon, secretário de obras da atual gestão do município “Portal da Amazônia”, a implantação da calçada do Cemitério Cristo Rei está sendo executada, desde o início desta semana com o objetivo de gerar mais qualidade de acesso aos usuários, que circulam pela estrutura diariamente.

“A prefeita Rosani Donadon determinou e rapidamente cumprimos mais esta demanda dela referente a implantação da calçada do cemitério pela Semosp. É importante ressaltar que esta é mais uma ação realizada com recurso próprio pela Prefeitura de Vilhena. Estamos revitalizando vários setores do município e, essa é uma das metas da prefeita, que se preocupa com o bem estar e a qualidade de vida dos munícipes. Agora, o cemitério municipal está oferecendo melhores condições aos usuários, que trafegam pela estrutura”, destacou Josué Donadon.

Nós próximos dias como de praxe as equipes da Secretaria de Obras irão continuar executando a manutenção dos outros setores do Cemitério Cristo Rei, zelando por este importante bem da nossa cidade.

Texto e fotos: Assessoria