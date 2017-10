Vilhena: CDL realiza palestra sobre reforma trabalhista

Nos dias, 21 e 22 de novembro, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), realizará um curso tratando sobre a reforma trabalhista, que ocorrerá em sua sede, localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 3697, Bairro Jardim América, Vilhena.

Durante o curso será tratado sobre o fim do acerto informal, do imposto sindical, das convenções coletivas, da ampliação da multa por não assinar a carteira de trabalho, pausas para o almoço negociadas, trabalho efetivo, horas extras, insalubridade, banco de horas, horas in itinere, fatiamento das férias, demissão, obrigatoriedade de homologação no sindicato, honorários dentre outros temas.

O evento será das 19h00 as 23h00 e as inscrições terão um custo de R$ 250,00, podendo ser feitas via e-mail ou na entidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação