Carreta de atendimentos para exame de mamografia finaliza atividades no Centro

A carreta do Hospital de Câncer de Barretos (HCB), que oferece exames de mamografia e do preventivo finalizou o prazo de atendimento em frente as Policlínica João Luiz em Vilhena. As consultas passará a ser realizada nesta segunda e terça-feira, no pátio do supermercado Atacadão, no bairro Parque São Paulo.

De acordo com a coordenadora responsável pela carreta do HCB, Mayrlla Silva, cerca de 210 pacientes realizaram o exame de mamografia e mais 100 pacientes devem ser atendidas no pátio da empresa citada.

Mayrlla ressalta que os exames dos pacientes será enviado para o HC de Barretos, em São Paulo para detectar se houve diagnostico positivo da doença em Vilhena. “A finalidade dos exame é detectar módulos do Câncer de mama”, salientou a coordenadora.

A coordenadora disse que o resultados serão entregues no mês de janeiro de 2017 e poderão ser retirados na Policlínica João Luiz. Em caso de pacientes que tiveram alguma alteração, o hospital entrará em contato.

Após finalizar em Vilhena, a carreta se deslocara para a cidade de Santa Lucia, na Zona da Mata do Estado e depois retornara para atender o Cone Sul.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia