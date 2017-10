COLORADO: Servidor do DER morre aos 62 anos com problemas renais

Morreu nesta sexta-feira, 27, Antônio Ferreira da Silva, de 62 anos, mais conhecido por “Zacarias”.

Zacarias era servidor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER). Era lotado na residência de Colorado e exercia o cargo de chefe de campo.

Antônio estava com problemas renais e fazia hemodiálise. Porém, não resistiu e morreu nesta quinta.

Zacarias era pioneiro e muito querido na cidade de Colorado. Ele deixa esposa e filhos. O corpo está sendo velado na Câmara Municipal de Vereadores e será sepultado neste sábado, 28, no cemitério local.

Leia a nota enviada pelo DER:

Zacarias, que Deus o tenha…

Zacarias, nosso servidor do DER em Colorado do Oeste há 34 anos se foi…..

Servidor dedicado, Zacarias, por ironia do destino, terá seu enterro no Dia do Servidor Público (28 de Outubro).

Seu velório ocorre agora há noite na Câmara de Vereadores de Colorado.

Fui com imensa tristeza recebi hoje a notícia do falecimento do nosso amigo Antônio Ferreira da Silva, conhecido por nós como Zacarias, 62 anos.

Servidor competente, compromissado e muito honesto. Operador de máquinas de primeira, Zacarias emprestava sua experiência ao cargo de chefe de campo da Residência do DER em Colorado D’ Oeste. Zacarias deixa esposa e três filhos.

Nosso amigo sofria de complicações renais e há meses necessitava do tratamento de hemodiálise para sobreviver. Hoje, veio a nos deixar. Que Deus o tenha.

O DER agradece imensamente pelo tempo de serviço dedicado por este profissional, por sua honestidade e competência. Os pêsames do Governo de Rondônia à família, para que possa enfrentar este momento de dor.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família