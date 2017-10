DUAS CARAS? Confúcio admite uso da demagogia para vencer campanha política

O governador Confúcio Moura (PMDB) é um cidadão que gosta de usar o blog para fazer desabafos e mandar recados a pessoas próximas, de forma indireta ou indireta.

Contudo, usa a página “Conversa Aberta”, do seu blog na internet, principalmente, para chamar a atenção do seu secretariado e servidores de confiança do governo. Também usa a ferramenta virtual para expor suas ideias e debater diversos assuntos.

Nesta quinta-feira, 26, Moura, que e médico de profissão, mas poeta e escritor nas horas livres, escreveu o artigo “Um ‘Estado’ forte” para admitir –entretanto – o uso da demagogia para vencer as eleições nas campanhas politicas.

“Uma coisa é o discurso na rua. O que se fala numa reunião de campanha. O que se fala e diz e promete nos programas eleitorais. A outra, é a realidade dura, nua e crua do ofício de governar”, salientou o chefe do executivo estadual.

SIGNIFICADO

De acordo com a enciclopédia colaborativa Wikipédia, Demagogia é um termo de origem grega que significa “arte ou poder de conduzir o povo”. É uma forma de atuação política na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas que muito provavelmente não serão realizadas, visando apenas a conquista do poder político.

Confúcio Moura está no seu segundo mandato consecutivo, e há sete anos governando Rondônia. Foi prefeito do município de Ariquemes e três vezes ocupou o cargo de deputado federal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação (Sérgio Pires)