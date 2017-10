Famílias sorteadas podem perder casas por falta de documentos

A Secretaria de Assistência Social de Vilhena(Semas) alerta aos sorteados que conseguiram o imóvel do conjunto habitacional Maria Moura que ainda não compareceram no setor de habitação da Semas, devem procurar o local com urgência.

O prazo para apresentação dos documentos necessários para os 300 sorteados se encerra no dia 31 de outubro.

De acordo com a coordenadora de Habitação da Semas, Celimar da Silva Oliveira, 14 comtemplados corre o risco de perderem o imóvel conforme o regulamento.

Celimar disse que das 300 pessoas sorteadas, apenas 14 tiveram problemas com a documentação. “Entramos em contato com essas famílias, mas tivemos dificuldades porque alguns mudaram o numero do telefone e outros são inexistentes” afirmou.

A coordenadora enfatiza que essas 14 famílias não que conseguirem regularizar a documentação até o prazo estabelecido, serão chamados quem estão na lista de suplentes. Após finalizar a relação dos 300 contemplados, será feita uma reunião com representantes da Caixa Econômica Federal para definir a data de entrega.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia