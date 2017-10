Mulher é esmagada por carreta em Vilhena

O acidente ocorreu no fim da manhã deste sábado, 28, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Jardim Eldorado, próximo ao semáforo com a Benno Luiz Graebin.

Maria Aparecida de Araujo Lime, de 50 anos, mais conhecida por “Cida” moradora da Vila Operária, morreu após ter parte do corpo esmagado por uma carreta, quando seguia pela via, sentido Juína, em uma bicicleta e acabou caindo embaixo do veículo, que seguia no mesmo sentido.

O carreteiro foi levado para a delegacia de Polícia Civil e falou que abriu para fazer o contorno e não viu que tinha passado por cima da ciclista. O motorista ainda não teve o nome divulgado. A carreta tem placas de Cerejeiras.

A vítima é mãe do Repórter Adelino que trabalhou na Rede TV e na Band Vilhena, hoje está trabalhando no SBT de Cacoal junto com o apresentador William David.

Fonte e foto:Extra de Rondônia