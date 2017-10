Prefeita Rosani Donadon parabeniza servidores públicos pelo seu dia

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), presta homenagem a todos os profissionais do município pela passagem do Dia do Servidor Público, comemorado neste sábado, 28.

Rosani destacou a fundamental importância dos servidores para o andamento da máquina pública, sempre a serviço da sociedade. “Os servidores públicos exercem um papel importante do zelo do bem público e do atendimento a comunidade. Que Deus abençoe a todos os servidores que são os pilares do serviço público de excelência”, frisou a mandatária municipal.

A prefeita explicou que, ao assumir o mandato no dia 1 de janeiro, encontro diversas dificuldades, mas, com apoio dos servidores, está conseguindo reestabelecer a administração pública, pensando no bem-estar e qualidade de vida dos vilhenenses.

“Eles (os servidores) contribuem com as conquistas diárias para o município, além de apoiar os colegas nas dificuldades encontradas no percurso das ações. É uma data especial em homenagem a uma das profissões mais nobres, que trabalha pelo bem comum. Agradecemos e parabenizamos a todos”, encerrou

HISTÓRICO

No dia 28 de outubro comemora-se o dia do funcionário público. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937.

Texto e foto: Assessoria