Prefeito e vereadores de Cerejeiras reforçam pedido por peritos criminais para atender região

O prefeito de Cerejeiras, Airton Gomes (PP), e os vereadores Gabriel de Oliveira e Samuel da Silva, ambos do PV, solicitaram ao presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), que interceda junto ao Governo para garantir que o município receba peritos da Polícia Técnica Científica (Politec), que iriam atender também aos municípios de Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara e Cabixi.

Vereadores e prefeitos das demais cidades subscreveram documento reiterando a necessidade de peritos para atender na região, uma vez que hoje precisam ser deslocados de Vilhena para atender as ocorrências.

“É um pleito urgente, dada a dificuldade de um profissional precisar se deslocar de Vilhena, para atender ocorrências distantes, inclusive em áreas rurais. Com peritos em Cerejeiras, todas essas cidades seriam cobertas”, explicou Maurão, que vai acionar a Secretaria de Defesa e Cidadania (Sesdec), junto com a Polícia Civil, para buscar atender a reivindicação.

Após intercessão dos deputados, o Governo convocou aprovados no último concurso para fazer academia. A expectativa é de que esses novos profissionais possam ser deslocados para a região.

Autor e foto: Assessoria