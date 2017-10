Homem insatisfeito com atendimento invade boate com carro no Centro de Vilhena

O fato aconteceu no começo da manhã deste domingo, 29, quando um cliente inconformado com o atendimento teria se desentendido com o segurança e com raiva bateu com seu veículo na porta da casa noturna Four Pub, localizada no Centro de Vilhena.

As informações dão conta que o homem teria pedido a nota do que havia consumido, porém, a atendente não conseguiu imprimir, com isso, o rapaz ficou furioso e se desentendeu com o segurança do local.

O homem saiu da boate e em seguida voltou com seu automóvel e bateu na porta que era de vidro, provocando diversos prejuízos ao proprietário.

A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência. O Rapaz fez o exame do bafômetro onde apontou 0.73 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Diante dos fatos, ele foi levado para e delegacia de Polícia Civil, e o carro recolhido ao pátio da Ciretran.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social WhatsApp