Acidente envolvendo seis veículos é registrado no Centro de Vilhena

O acidente ocorreu por volta das 21h00 desta segunda-feira, 30, na Avenida Major Amarantes, próximo a base da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), no Centro de Vilhena.

Segundo informações, o condutor de uma picape Mitsubishi Pajero, que seguia pela avenida, sentido Cuiabá, perdeu o controle da direção e acabou se chocando com uma picape S10, que estava estacionada na via e acabou causando um efeito dominó, danificando mais dois carros e duas motocicletas, que também estavam estacionados.

Além da Pajero e da S10, foram danificados um Ford Focus, uma moto Honda CB 300 de cor preta, que ficou prensada contra um veículo Gol, que por sua vez, atingiu uma motoneta Honda Biz.

Familiares do condutor da pajero que estavam no veículo no momento do acidente, afirmaram que foram fechados pelo condutor de outro veículo, porém, não souberam precisar o modelo do mesmo.

O condutor da Pajero e os proprietários dos demais veículos envolvidos foram conduzidos até a base da PTRAN, que fica poucos metros do local para o registro da ocorrência.



Texto e fotos: Extra de Rondônia