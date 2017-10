Adquira já seu ingresso para o show de Davi & Fernando, no Old Ranch

No dia, 01 de novembro, véspera de feriado a dupla sertaneja Davi & Fernando fará um grandioso show no Old Ranch, em Vilhena.

Os ingressos já estão sendo vendidos na Banca do Zóio e na Conveniência Brigadeiro estando em seu primeiro lote, sendo pista R$ 20,00, vip R$ 30,00 e extra R$ 40,00.

Até as 02h00 da manhã a vodka “Orloff” e “Big Apple” estará sendo vendida por R$ 2,00 a dose.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Divulgação