Bandidos levam mais de R$ 40 mil de agência do Sicoob em Chupinguaia

A agência do banco Sicoob localizada na Avenida Tancredo Neves, no distrito de Chupinguaia, foi arrombada no final de semana e o prejuízo passa dos R$ 40 mil.

Segundo o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo gerente da agência, no início da manhã desta segunda-feira, 30, assim que o mesmo abriu a cooperativa e percebeu que os caixas eletrônicos e o cofre principal, haviam sido violados.

Os assaltantes, que entraram no banco através de um burraco que eles mesmo abriram na parede dos fundos do prédio, fizeram uso de uma serra elétrica e talhadeiras para arrombar os cofres.

Além do valor aproximado de R$ 46 mil em espécie, os meliantes levaram também, os aparelhos que reservam as imagens do sistema eletrônico de segurança e danificaram todo o sistema de alarmes.

Peritos da Politécnica de Vilhena estiveram no local e analisaram a cena do crime, que foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena e segue sob investigação.



Texto e fotos: Extra de Rondônia