Crianças de 05 e 07 anos são encontradas vivas parcialmente queimadas e enterradas até o pescoço dentro de represa

O fato que chocou o pequeno município de Rolim de Moura/RO, aconteceu logo nas primeiras horas deste domingo, dia 29, em uma propriedade rural, localizada na Linha 180, Lado Norte. Duas irmãs, com 05 e 07 anos, foram encontradas pelo sitiante enterradas até o pescoço na parte rasa de uma represa e com o corpo parcialmente queimado.

De acordo com a Polícia, como de costume, o proprietário de um sítio foi até sua represa e notou que havia algo estranho na parte rasa. Ao se aproximar, avistou duas crianças enterradas até o pescoço, quase se afogando. Rapidamente, ele retirou as crianças da represa e percebeu que os corpos estavam parcialmente queimados. O agricultor também constatou diversos cortes nas cabeças das meninas.

Antes de ser socorrida, uma das meninas falou para o sitiante que o agressor seria seu próprio pai.

Na estrada, próximo a represa, os Policiais encontraram um veículo Fiat Siena, de cor branca, com as portas destrancadas. Dentro do carro, que pertence ao pai das crianças, foram encontrados uma carteira contendo documentos pessoais de um homem e uma camiseta, provavelmente de uma das garotas.

Os PM’s realizaram diversas buscas nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado. A mãe da menina, que não morava com o suspeito, também está desaparecida.

As duas crianças moravam com a mãe, na cidade de Santa Luzia e encontram-se internada na UTI, em estado gravíssimo.

A Polícia segue atrás de pistas que leve ao paradeiro do principal suspeito. Quem souber de qualquer informação sobre este caso, ligue imediatamente para o 190. Não precisa se identificar.

Fonte: Comando190

Fotos: Rolnews