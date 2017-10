Doutor em Direito Constitucional fará palestra hoje à noite na AVEC

O conhecido professor e escritor de grandes obras jurídicas no cenário nacional, Rafael de Lazari, que atualmente atua pela Rede Gonzaga de Ensino Superior (REGES), da qual a Faculdade AVEC faz parte, irá proferir a palestra e noite de autógrafos sobre o livro “Manual de Direito Constitucional”, nesta segunda-feira, 30, às 19h30, em Vilhena.

O currículo do professor Rafael de Lazari o qualificam com um dos grandes jurisconsultos nacionais, tendo inclusive realizado seu PhD na Universidade Coimbra em Portugal, sobre Democracia e Direitos Humanos.

A palestra de Rafael de Lazari faz parte das ações que a Faculdade AVEC promove constantemente, para trazer a seus acadêmicos e discentes conhecimentos amplos e atuais no contexto nacional. “Buscamos o conceito dos estudos continuados, em todos os cursos da instituição. E principalmente dentro do Direito, acontecem entendimentos e mudanças constantes, e nossos futuros profissionais precisam estar em contato com essa dinâmica”, enfatizou o presidente da REGES, professor José Gonzaga.

A palestra é aberta ao público, além de advogados, promotores, magistrados e autoridades em geral interessadas no relevante tema.

Texto e foto: Assessoria