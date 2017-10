Em Rondônia, mãe de meninas torturadas é encontrada morta em um barranco

Selma Alves, a mãe das duas meninas que foram torturadas e jogadas em uma represa de Rolim de Moura, foi encontrada morta em um barranco, ao lado de sua casa, em Santa Luzia do Oeste.

O corpo tinha sinais de asfixia por um lençol, que estava próximo.

Segundo o diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Arismar de Araújo, não há informações do paradeiro de Idair dos Reis Maria, de 44 anos, suspeito do assassinato e também das torturas com as crianças.

Idair é casado em Rolim de Moura, e mantinha um relacionamento com Selma Alves. A mulher foi levada pelo criminoso a um lugar incerto. Ele retornou depois e pegou as meninas. Em seguida teria cometido os atos de barbaridade. “Ele voltou dizendo que ela estava no hospital e iria leva-las até onde a mãe estava. No entanto, ateou fogo nas meninas e as levou para represa”, afirma o delegado.

