Homens armados com faca e espingarda assaltam casa em Vilhena

Dois homens armados com uma espingarda e uma faca invadiram uma residência na noite de domingo, 29, no Bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

Segundo as vítimas, os homens já entraram no imóvel anunciando o assalto e revistaram cada pessoa presente no local, roubando documentos pessoais, cartões bancários, celulares e mais de R$ 1,3 mil.

Ainda segundo as vítimas, o homem que estava com a espingarda tinha um palhaço tatuado na barriga e após recolherem todos os objetos, os agentes fugiram em sentido ignorado.

Já na manhã desta segunda-feira, 30, um funcionário de uma revendedora de gás procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para entregar uma sacola contendo vários documentos pessoas e cartões bancários, que mais tarde foram identificados como sendo das vítimas do referido assalto, que o mesmo encontrou ao chegar ao trabalho e que provavelmente foi arremessada por cima do portão do estabelecimento.

Texto e foto: Extra de Rondônia