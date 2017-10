Mãe das crianças agredidas e queimadas está desaparecida

A mãe das menores encontradas com queimaduras e sinais reais de espancamentos enterradas no barro as margens de uma represa na Zona Rural de Rolim de Moura, segue desaparecida. Suspeito ainda não foi encontrado.

De acordo com as informações, o suspeito de cometer o crime é conhecido na cidade de Rolim de Moura, e no sábado havia buscado a mãe das menores na cidade de Santa Luzia do Oeste onde a mãe residia com as filhas, e mais tarde, já no período da noturno buscou as filhas dela, afirmando que a mãe estaria internada em um hospital.

Ainda segundo informações, o suspeito é casado e mantinha a mãe das meninas como amante na cidade de Santa Luzia, e teria descoberto uma possível traição da mulher, já não bastasse a situação, a mulher denunciou o suspeito na quinta-feira, 26, na delegacia local, por ter praticado estupro de vulnerável contra as suas filhas.

Na delegacia as meninas confessaram que o acusado havia introduzido o pênis em seus órgãos genitais, mas um exame médico deu negativo para estupro, diante dos fatos o delegado de plantão não expediu um mandado de prisão contra o mesmo, deixando o mesmo em liberdade.

A menor mais velha disse que o suspeito teria afirmado que após matar as irmãs iria se matar se jogando em uma represa nas localidades da linha 180, lado Norte, onde ocorreu o fato.

Na manhã desta segunda-feira, 30, mergulhadores do Corpo de Bombeiros darão iniciou aos procedimentos para tentar encontrar o corpo do suspeito nas proximidades. Uma das garotas segue internada em estado grave na UTI e a outra a irmã no setor de observação do Hospital Regional de Cacoal.

A Policia pede que qualquer informação que a população tiver, favor repassar à polícia através do 190 que o sigilo será mantido. A identidade do suspeito não foi revelada para não atrapalhar as investigações. Os fatos são extra-oficiais e podem mudar a qualquer momento.

Fonte: Rondônia Atual