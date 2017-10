Policial civil atira para o alto após se envolver em discussão em Colorado

O fato ocorreu na madrugada de domingo, 29, em Colorado do Oeste, durante uma festa em uma casa noturna, onde por volta das 03h00, dois homens deram início a uma discussão em frente à danceteria, que acabou com cerca de quatro disparos de arma de fogo.

Segundo testemunhas, um homem se desentendeu com outros indivíduos que o cercaram e tentaram agredi-lo, porém, em certo momento, o homem, que é Policial Civil em Cerejeiras, percebendo que estava cercado, efetuou quatro disparos com uma pistola .40 para o alto, causando a dispersão da multidão e assustando moradores vizinhos, que dormiam no momento da confusão.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que recolheu quatro cápsulas, sendo três deflagradas e uma intacta.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa