Presidente do vilhenense fala sobre a criação e participação do clube no rondoniense 2018

Em visita a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta segunda-feira, 30, o presidente do Vilhenense Esportivo Clube, Valdir Khurts e o vice, Cassio Alves Thiago, falaram da fundação do clube e da participação no rondoniense 2018.

Criação:

A criação do Vilhenense Esportivo Clube foi após várias conversas que não teve sucesso com a atual diretoria do Vilhena Esporte Club (VEC). Com isso, o vice-presidente, Cassio Alves, teve a ideia de montar um novo time, e em seguida apresentou a proposta para a Federação de Futebol do Estado de Rondônia que aprovou a ideia.

Planejamento:

O presidente disse que ele e a sua equipe diretora, elaboraram um planejamento para o clube, como também realizaram uma mudança em relação ao nome e que em breve será revelado. “Não posso cometer erros que o presidente do VEC cometeu. Minha experiência como empresário, usarei no comando da equipe. Um clube de futebol sem planejamento não consegue estabilidade. Impendente se for time novo ou velho, precisa ter um planeamento, se não vai ficar com dívidas”, salienta Valdir.

Três clubes em Vilhena:

Para Valdir a cidade ter três equipes na elite do futebol rondoniense não é problema. Segundo ele, bilheteria nenhum sustenta um time de futebol em Vilhena. E sim trabalho elaborado, organizado, buscando apoio de empresas e comércio.

Quadro técnico e jogadores:

O presidente enfatiza que a diretoria financeira do clube planejou um orçamento de 500 mil para a contratação de técnico e jogadores. Ele afirma que há empresários que tem interesses em investir no time para o campeonato 2018.

Estrutura:

A Estrutura para o clube, Valdir informou que foi alugado o Campo Parque Embratel para o treino do time e um alojamento para os atletas que virão de fora. Valdir também ressaltou que pretende criar uma escolinha de base para formar jogadores local e da região.

Apoio:

O presidente finalizou a entrevista afirmando que tem recebido apoio de diversos segmentos da sociedade e autoridades políticas pela criação do clube, e que várias pessoas se prontificaram em colaborar com a nova equipe.

Texto e fotos: Extra de Rondônia