Quadrilha é presa após praticar roubo e manter família refém

Na noite do último sábado, 28, uma família viveu momentos de terror, após ser vítima de roubo a mão armada e ficar por várias horas de refém, amarradas, e sob constantes ameaças na mira de arma de fogo.

Na ocasião, uma caminhonete Toyota Hilux, uma motocicleta Honda NXR Bros, uma motoneta Honda Biz, além de certa quantia em dinheiro e alguns produtos foram subtraídas.

O crime ocorreu numa residência, na Linha 200, lado Norte, Zona Rural do município de Rolim de Moura. Quatro elementos chegaram na residência, um deles em posse de arma de fogo, e após render a família, subtraiu os veículos.

A Polícia Militar e Polícia Civil receberam informações sobre o crime, e imediatamente várias equipes policiais passaram a realizar diligências, e após uma rápida resposta e brilhante atuação, obtiveram êxito em capturar quatro suspeitos envolvidos na ação criminosa e recuperar a caminhonete Hilux, as duas motos e alguns produtos ainda na Zona Rural de Rolim de Moura. Um dos bandidos, o qual estava com a arma utilizada no crime conseguiu fugir.

Os quatro suspeitos foram identificados como André da Silva Nascimento, Jolimar Guimarães Souza, conhecido como “Jô Neguinho”, Ronilson Fernandes Sabino, “Dentinho” e Eliel Gomes de Oliveira. Todos foram autuados em flagrante delito pela Autoridade Policial pelo crime em questão.

Toda operação contou com apoio da Polícia Civil de Rolim de Moura e policiais militares de Rolim de Moura, Nova Estrela e Migrantinópolis. Os três veículos recuperados do roubo, bem como a motocicleta utilizada para a execução do crime foram apresentados na Unisp local.

Fonte: Alerta Rolim