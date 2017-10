Semec é campeã intersecretarias de futebol society

Foi realizado na manhã de sábado, 28, a final do Campeonato Intersecretarias de Futebol Society, no Campo do Verdão, em Vilhena.

A decisão foi entre a equipe da Secretário Municipal de Esporte e Cultura (Semec) e o SAAE. Na final o time da Semec venceu o placar em 6 a 3 ficando com título de campeã.

No campeonato houve a disputa do terceiro lugar e confronto foi entre o time da câmara de vereadores e a Secretaria de Obras. No duelo a equipe da câmara ficou com o terceiro lugar da competição.

Diversas autoridades do município estiverem presentes nos jogos e parabenizaram aos organizadores do evento, e aos servidores que participaram do campeonato.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia