Acusado de matar filho do ex-prefeito Rover é condenado a mais de 28 anos de prisão

Na manhã desta terça-feira, 31, Lucas Ramos Rodrigues, de 22 anos, acusado de matar no fim do mês de agosto do ano corrente, Luiz Eduardo Silva Rover, de 21 anos, filho do ex-prefeito de Vilhena, José Luiz Rover, foi condenado a mais de 28 anos de prisão em regime fechado.

O réu, que em companhia de um menor, invadiu a residência da vítima para roubar na noite do dia 25, foi condenado pelo crime de latrocínio, já o referido menor, não responderá criminalmente, haja visto que Lucas foi quem efetuou os disparos de arma de fogo que matou Luiz.

A juíza que julgou o caso, negou o direito de Lucas, que foi preso no local do crime por um sargento aposentado da Polícia Militar, de recorrer da sentença de 28 anos e 6 meses em liberdade.

Texto e fotos: Extra de Rondônia