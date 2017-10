Casal sofre tentativa de homicídio no Residencial Florença

Na madrugada desta terça-feira, 31, um casal sofreu uma tentativa de homicídio por dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG Titan de cor preta, em uma rua do Residencial Florença, em Vilhena.

Segundo uma das vítimas, uma mulher de 31 anos, ela e o namorado transitavam pela via, cada um em uma motocicleta, quando passaram a ser acompanhados por dois homens em uma outra motocicleta.

Como a cerca de cinco meses a mulher havia rompido um relacionamento, cujo ex não aceitava a separação, ela temeu que pudesse se tratar do mesmo, que vinha lhe proferindo ameaças e até mesmo chegou a tentar estrangular sua mãe. Diante da possibilidade, a mulher resolver retornar para casa e assim que entrou pelo portão, ouviu um tiro, que quebrou a vidraça de uma das janelas da residência.

O pai da vítima, que saia do imóvel no momento do atentando, relatou que assim que a filha entrou apressada, dois homens passaram em frente à casa e efetuaram um disparo na direção de ambos, fugindo sentido o Bairro Assossete.

Já a outra vítima do atentado, um homem de 32 anos, relatou à polícia, que assim que a namorada retornou para casa, ele continuou sendo acompanhado pelos dois indivíduos e que em dado momento, o carona sacou uma arma e efetuou vários disparos em sua direção, sendo que dois destes o atingiram em um dos ombros e outro, em seu capacete.

Após ser baleada, a vítima ainda conseguiu conduzir sua motocicleta até a residência de sua irmã, localizada no setor 19, onde foi socorrido pelos familiares até o pronto-socorro do Hospital Regional.

Diante dos relatos das vítimas, uma guarnição realizou diligências em prol da localização do ex-marido da vítima, apontado por ela como possível suspeito do atentado, porém, não obtiveram êxito.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e segue sob investigação.

Texto: Extra de Rondônia

