COLORADO: Justiça condena enfermeiro e veterinário por usar raio-x de hospital para radiografia em “Mula”

Eli da Costa Júnior, Juiz da 1ª Vara Civil da Comarca de Colorado do Oeste, condenou o enfermeiro Caio Mendes da Silva e o médico veterinário Thiago Michel dos Santos Rodrigues por improbidade administrativa.

Na ocasião, o aparelho de raio-x foi tirado do hospital e levado até uma propriedade para fazer uma radiografia no animal, no qual o enfermeiro Caio e o médico veterinário Thiago procederam o atendimento.

Caio e Thiago foram condenados ao ressarcimento de prejuízo ao erário público no valor de R$ 500 e ao pagamento de multa correspondente a R$ 1 mil para ambos.

Porém, Caio Mendes deverá pagar outra multa civil correspondente ao valor de remuneração recebida enquanto enfermeiro, “quando da realização do ilícito” e ficará proibido de contratar com poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais, entre outros. Contudo ainda cabe recurso da decisão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia