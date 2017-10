COOPERAÇÃO: ALE autoriza governo a aumentar salário de secretários de R$ 18 mil para R$ 25 mil

Votação no plenário da ALE foi feita às pressas, sem nenhuma discussão

O jornalista da capital, Alan Alex, na sua coluna “Painel Político” desta terça-feira, 31, deu a conhecer o que poucos sabiam: a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) autorizou o aumento dos salários de secretários estaduais: de R$ 18 mil para R$ 25 mil.

Conforme o comunicador, a votação no plenário da ALE foi feita às pressas, sem nenhuma discussão, apenas tendo o questionamento do deputado estadual Hermínio Coelho (PDT).

O parlamentar chegou a questionar a falta de diálogo sobre o assunto, mas foi prontamente interrompido pelo deputado estadual Jesuíno Boabaid, que bem que poderia ser líder do governo, dada a sua devoção ao Executivo nos últimos tempos, afirmou “já serem 15 votos favoráveis”. Hermínio foi o único voto contrário.

“Não é hora de ajustar salário de secretários, principalmente se o governo está há anos sem aumentar o dos servidores de carreira. Sem sequer corrigir a inflação dos vencimentos dos professores, enfermeiros, médicos, policiais civis, militares e bombeiros. É impróprio, principalmente do jeito que ocorreu, sem discussão alguma”, criticou Coelho.

Também foram reajustados os salários do governador e do vice. Veja a votação no vídeo abaixo:

