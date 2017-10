Denarc prende quadrilha com cerca de 80 quilos de cocaína

Cinco pessoas foram presas na noite desta segunda-feira,30,com aproximadamente 80 quilos de cocaína durante um trabalho de investigação realizado nos últimos dias, em Porto Velho, pelos policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc). Parte da droga foi apreendida em uma uma oficina de veículos na Avenida José Vieira Caúla, na zona Leste da capital, e outra parte interceptada em veículos na BR-364.

Os agentes do Denarc receberam informações de que o bando estava vindo do município de Guajará-Mirim com outro carregamento de droga e passaram a monitorar os suspeitos, quando em dado momento avistaram um carro modelo Voyage de cor vermelha que tinha como motorista o suspeito Dênis O. D. Ele estava dando cobertura ao outro suspeito, Cleiton S. S., que vinha logo atrás no carro Renault Megane, de cor branca, com o restante da droga escondida na lataria.

No trevo da Campos Sales com BR-364, o carro foi abordado e o suspeito Dênis confessou que estava transportando droga. Os policias foram até a casa dele e prenderam também Geisson Torres, que foi apontado pelo comparsa como o chefe da quadrilha. Ele teria passado a comandar o bando após a prisão.

Foi detida também, próximo a nova Mutum, a suspeita Dayse Kelly M. S. Ela vinha Guajará-Mirim em um carro modelo Volkswagen Golf de cor prata. Dayse seria a pessoa responsável pela contabilidade da venda da droga.

Há cerca de duas semanas atrás dois suspeitos, que também são membros da quadrilha, foram presos quando voltavam de Guajará-Mirim com duas caixas de som recheadas de cocaína, totalizando cerca de 15 quilos.

Segundo as investigações, o bando movimentava por mês quase 1 milhão de reais, pois parte da droga era levada para cidades do Nordeste do país. Quatro veículos foram apreendidos.

