Jovens são flagrados pela PM empurrando motocicleta furtada no 5° Bec

Por volta das 04h00 desta terça-feira, 31, uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento pelo Bairro 5° Bec, em Vilhena, avistou dois jovens empurrando uma motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha, com placa NBM-4207, no cruzamento da Rua Cláudio Coutinho com a Avenida Amazonas e decidiu verificar o motivo da ação.

Durante a abordagem, foi constatado que o veículo possuía registro de furto no sistema do Detran e um dos jovens, identificado como Jéferson Alves Vaz, de 23 anos, alegou que teria pego o mesmo emprestado de um indivíduo conhecido como “Negão”.

Jéferson aceitou conduzir a guarnição até a residência do suposto proprietário, identificado como Valteir custódio de Oliveira, de 27 anos, que por sua vez, alegou ter pegado a motocicleta emprestada de um terceiro indivíduo, cujo nome não se lembrava, e que este havia ido embora da cidade, porém, negou ter comprado ou furtado o referido veículo.

Diante dos fatos, os envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o veículo apreendido, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto e fotos: Extra de Rondônia