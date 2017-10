Medidas de fiscalização da produção de soja serão discutidas em Vilhena

No dia 07 de novembro ocorrerá o Seminário sobre o Controle da Ferrugem Asiática da Soja em Rondônia, no município de Vilhena. O evento será no auditório da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (Aciv). Os interessados em participar devem inscrever-se, gratuitamente, por meio do e-mail idaron.vegetal@hotmail.com. Há 100 vagas disponíveis.

O seminário é uma realização da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e setor produtivo.

Na parte da manhã, haverá palestras sobre a fiscalização da soja; produção de soja; e avaliação das medidas legislativas para manejo da ferrugem asiática da soja em Rondônia. Durante a tarde, serão apresentadas as medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja e sobre a proteção fitossanitária como ferramenta da sustentabilidade da produção de soja no Mato Grosso. Nos dois períodos haverá debate com mesa moderadora.

“Esta vai ser uma oportunidade de debater a fiscalização com os produtores e a importância de fiscalizar para garantir que a produção corra o mínimo risco de ter praga”, fala o presidente da Idaron, Anselmo de Jesus.

Fiscalização da produção de soja

No Estado de Rondônia, o vazio sanitário da soja, época que a produção desta cultura fica proibida ocorre entre 15 de junho e 15 de setembro. Após esse período os produtores de soja devem cadastrar as áreas produtoras na Idaron, por meio do site da instituição ou em uma unidade de atendimento até 30 de dezembro. O não cumprimento das medidas pode acarretar em multas.

Produção de soja em Rondônia

Na safra 2016/2017, foram cadastradas 1243 áreas produtoras de soja em todo o Estado, totalizando 262 mil hectares. O município com maior área de plantação de soja foi Vilhena (45 mil ha), seguido de Corumbiara (37 mil ha), Pimenteiras do Oeste (32 mil ha), Cerejeiras (29 mil ha) e Chupinguaia (22 mil ha). Já os municípios com mais propriedades produtoras de soja são: Cerejeiras (344), Corumbiara (191), Pimenteiras do Oeste (150), Cabixi (134) e Vilhena (98).

Autor e foto: Secom