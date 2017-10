Prefeitura adquire escavadeira hidráulica

A semana começou firme e foi marcada pela realização de mais uma grande conquista pela Prefeitura de Vilhena.

Desta vez, na tarde desta segunda-feira, 30, em cerimônia realizada no pátio da Semosp, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) entregou à pasta uma escavadeira hidráulica, adquirida com economia e dinamismo para potencializar os serviços de manutenção da área rural e demais localidades do município.

De acordo com a prefeita, a conquista deste equipamento visa auxiliar a administração municipal nos serviços de recuperação das estradas vicinais, ajudando assim, no escoamento da produção dos pequenos produtores rurais e também na melhora das vias utilizadas para o transporte escolar.

“Credencio mais esta conquista à força e o comprometimento do nosso trabalho sério e austero com a coisa pública e, isso somado a união de todos os trabalhadores engajados na busca pelo crescimento de Vilhena. Nosso município encontra-se em uma região da Amazônia, que recebe grande influência de chuvas com elevados índices nesta época, o que causa possíveis danos às áreas não pavimentadas e, principalmente as estradas vicinais do município. Este equipamento dará o aporte necessário para que a prefeitura possa exercer de forma mais ampla e proveitosa à manutenção e a recuperação do nosso pujante setor rural, um dos grandes pilares da nossa economia local”, destacou a mandatária vilhenense.

Por sua vez, o secretário de obras, Josué Donadon, que compartilha da mesma opinião da prefeita, destacou o avanço dos trabalhos da Semosp e da prefeitura em geral, no tocante ao desenvolvimento do município e, aproveitou o ensejo para agradecer a presença das demais autoridades presentes na cerimônia.

Texto e fotos: Assessoria