Suspeito de torturar crianças é encontrado morto em Rolim de Moura

Idair dos Reis Maria, mais conhecido como “Mano Reis”, de 44 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira,31, já em estado de decomposição em uma pastagem encapoeirada a cerca de 1000 metros da represa e com uma arma ao lado do corpo, na cidade de Rolim de Moura.

Mano Reis é o principal suspeito de matar asfixiada , Selma Alves, e ter torturado as duas filhas da amante de 05 e 07 anos.

Um grande aparado de policiais civis se reuniram para iniciar as buscas no matagal próximo ao local. Ao chegar nas proximidades duas pessoas que se identificaram como sendo da família de Idair acenaram indicando que já havia encontrado o suspeito.

No local foi encontrado uma arma de fogo ao lado do corpo e a aproximadamente 5 metros de distância do corpo, um aparelho celular e uma chave de um veículo provavelmente do Siena encontrado abandonado as margens da linha 180, km 06, no domingo,29.

Policiais estão no local guardando as proximidades para os trabalhos periciais e colhimento de informações para tentar elucidar o caso.

Vale ressaltar que ao chegar no local, os familiares que encontrou o corpo afirmou que a genitália de Mano Reis estaria cortada, porém aguardaremos os trabalhos da perícia para se confirmar a informação.

Texto: Extra de Rondônia com informações do Newsrondonia

Fotos: Reprodução